Pogba le rejoint en Ligue 1, Giroud a hâte d'en découdre

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Olivier Giroud va s'engager avec le LOSC et faire son grand retour en Ligue 1. Un retour que le champion du monde appréhende avec excitation.

Olivier Giroud ne sera resté que quelques mois à Los Angeles. L'attaquant tricolore voulait vivre une expérience loin du Vieux Continent mais l'ancien d'Arsenal ne comptait pas trop s'y attarder. Giroud va en effet prendre la direction du LOSC dans un club qui jouera la prochaine Ligue Europa. Le joueur de 38 ans aura un rôle important pour le vestiaire. Il sait que sa présence en Ligue 1 sera particulièrement suivie par les fans et observateurs du football français. Pareil pour Paul Pogba, qui a lui récemment rejoint les rangs de l'AS Monaco.

Giroud conscient de la chance qu'il a de revenir jouer en Ligue 1

Lors d'une conférence de presse ces dernières heures, Olivier Giroud a eu le temps de revenir sur son départ de Los Angeles et son retour en France. Il a hâte de retrouver les pelouses françaises et de redonner de l'amour au public : « Je pense que les Français sont contents du retour de Paul Pogba et moi-même en Ligue 1. J'ai besoin d'un nouveau chapitre, de me challenger une fois de plus. Quand j'ai eu l'opportunité de revenir en France, je l'ai saisie. Le club a coché beaucoup de cases pour moi et pour ma famille. Je suis très enthousiaste. J'espère que je pourrai être utile à l'équipe ». Le LOSC devrait s'appuyer sur Giroud comme homme de vestiaire mais également super remplaçant. Les Dogues se cherchent toujours un attaquant de haut niveau pour venir remplacer Jonathan David. Les matchs seront nombreux la saison prochaine pour les hommes d'un Bruno Genesio qui va pouvoir profiter de la présence d'un joueur qui a presque tout gagné dans sa carrière de football pro.