Giroud signe à Lille pour une mystérieuse raison

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

C’est la grosse surprise de ce début de mercato en Ligue 1, Olivier Giroud quitte les Etats-Unis et revient en France. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus va s’engager avec le LOSC.

Le retour de Paul Pogba en Ligue 1 était prévisible, avec les intérêts de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco, qui a décidé de miser sur l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin. Qui pouvait prédire en revanche qu’un second champion du monde 2018 allait faire son retour en France en la personne d’Olivier Giroud ? Aux Etats-Unis depuis un an, l’ex-attaquant de Montpellier n’avait peut-être pas prévu de rentrer en Europe. Il va pourtant le faire puisque sa signature à Lille est imminente.

LOSC : Giroud passe de Los Angeles à Lille, c'est bouclé https://t.co/A65QvtAGEA — Foot01.com (@Foot01_com) June 27, 2025

Un deal que Martin Mosnier ne comprend pas du tout. Pour le journaliste d’Eurosport, une information nous échappe pour justifier la volonté d’Olivier Giroud de revenir en France, lui qui a eu de nombreuses fois l’opportunité de rallier la Ligue 1 ces dernières années avec des intérêts de l’OL ou encore de l’OM. Mais qui n’avait jamais, jusqu’ici, donné sa priorité à une nouvelle pige dans l’Hexagone. « Est-ce que Giroud marquera ses 20 buts en Ligue 1 ? Je ne sais pas, peut-être qu’il arrivera toujours à grignoter. Au niveau du LOSC, je suis un peu sceptique si c’est pour en faire la tête d’affiche de ton attaque. Pour ce qui est de Giroud, les raisons ne sont pas évidentes pour moi. Peut-être qu’il y a des raisons intimes, peut-être que sa famille veut rentrer en France et qu’on le saura à un moment » a d'abord lancé notre confrère sur Eurosport avant de poursuivre.

Giroud revient en France... mais pourquoi ?

« Il a peut-être une idée derrière la tête. Mais partir aux Etats-Unis dans ce qui ressemblait à une pré-retraite pour revenir dans un club qui joue la coupe d’Europe, il y a un truc que je ne comprends pas et que j’ai du mal à saisir. Si Giroud arrive à faire ce que Zlatan avait fait en revenant de MLS, tout le monde sera content, Giroud et Lille » estime Martin Mosnier, qui se demande bien pour quelle raison le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a pris la décision de revenir en France. Le mal du pays, ou une raison encore inconnue qui sera dévoilée un jour ou l’autre ? Lille espère en tout cas que son pari de l’été sera gagnant. Car la mission de Giroud sera colossale : faire oublier Jonathan David et ses 25 buts toutes compétitions confondues en 2024-2025.