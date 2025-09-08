Giroud à la retraite, Lille a tout fait basculer

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Olivier Giroud a fait son retour en Ligue 1 cet été. Déjà auteur de deux buts avec Lille, l’ancien attaquant de l’équipe de France n’est pas passé loin de la retraite après son aventure contrastée aux Etats-Unis.

Lille a surpris tout le monde lors de ce mercato estival en s’offrant les services d’Olivier Giroud. Du haut de ses 38 ans et après une expérience globalement ratée aux Etats-Unis, l’ancien attaquant de l’équipe de France ne semblait pas destiné à un retour en Ligue 1. Le principal intéressé n’y croyait pas non plus puisque dans une interview accordée à Canal+, l’ancien attaquant de l’AC Milan ou encore d’Arsenal a révélé qu’il avait sérieusement songé à raccrocher les crampons cet été.

L’appel de Lille avec la possibilité de revenir en Ligue 1 et de disputer l’Europa League a finalement fait pencher la balance et Olivier Giroud a accepté d’étendre sa carrière d’une ou deux années supplémentaires pour tenter de briller dans le Nord, ce qu’il fait en ce début de saison. « Ça m’a traversé l’esprit d’arrêter, mais ça allait à l’encontre de ce que je me suis toujours dit, de jouer tant que mon corps le permet. Je ne prenais pas assez de plaisir aux États-Unis, j’avais besoin de retrouver un football qui me correspondait mieux. Lille, après en avoir parlé avec mon épouse, c’était la ville et le club qu’il nous fallait » a confié Olivier Giroud au micro de Canal+ avant d’évoquer une nouvelle fois un potentiel retour en équipe de France.

Giroud a pensé très fort à la retraite

« On m’a déjà posé la question, et j’avais répondu qu’il ne faut jamais dire jamais. Mais je suis bien retraité de l’équipe de France » a confirmé l’attaquant de 38 ans, meilleur buteur de l’histoire des Bleus et qui n’a pas l’intention de disputer la Coupe du monde aux Etats-Unis avec la sélection tricolore. Cela serait en tout cas une énorme surprise, tout comme ça l’a été de le voir revenir en Ligue 1. Alors après tout, rien n’est impossible et mieux vaut ne rien s’interdire avec Olivier Giroud, qui a prouvé ces dernières années qu’il était capable de nous surprendre même lorsqu’on ne l’attendait plus.