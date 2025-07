Fenerbahce propose un échange fou au LOSC

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Le LOSC va encore vivre pas mal de changements lors de cette période de mercato estival. Edon Zhegrova compte toujours quitter le club français le plus rapidement possible.

A Lille, les ambitions seront encore une fois fortes la saison prochaine. Les Dogues ne manqueront pas de matchs à disputer, eux qui joueront notamment la Ligue Europa. Les hommes de Bruno Genesio veulent faire jouer leur force collective pour tenter d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. L'ancien entraineur de l'OL s'est fait une raison concernant Edon Zhegrova. Le prodige lillois veut quitter le LOSC et espère que son départ se fera rapidement. Les Lillois ne veulent cependant pas brader le Kosovar. Et les clubs intéressés sont prévenus.

Fenerbahçe tente un énorme coup au LOSC

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Edon Zhegrova (@edonzhegrova10)

Selon des informations relayées par Transfersfeed, Fenerbahçe fait notamment partie des nouvelles équipes intéressées par Edon Zhegrova. Le club turc veut se donner les moyens de rafler le championnat la saison prochaine et adore le profil du Dogue. Autre joueur que le club d'Istanbul veut récupérer en Ligue 1 : Georges Mikautadze. Mais ce qui est dans la tête des dirigeants turcs, c'est d'envoyer une offre de 25 millions d'euros à Lille pour non seulement récupérer Zhegrova mais aussi Gabriel Gudmundsson. Outre le Fenerbahçe, Naples et Everton sont également dans le coup pour s'attacher les services du joueur du LOSC. Si Zhegrova n'a plus qu'une année de contrat avec les Dogues, son club espère récupérer un chèque de 30 millions d'euros pour lâcher le joueur de 26 ans. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Zhegrova a repris l'entrainement avec les pensionnaires de la Decathlon Aréna Stade Pierre Mauroy. Blessé la saison passée, il devra avant tout faire une bonne préparation en vue de démarrer la prochaine avec de meilleures intentions.