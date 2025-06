LOSC ‍: Le remplaçant de Zhegrova sera Norvégien

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Le LOSC va perdre certains joueurs phares cet été sur le marché des transferts. C'est le cas de Jonathan David mais également d'Edon Zhegrova.

Lille rêvait de Ligue des champions la saison passée en Ligue 1 mais participera finalement à la prochaine Ligue Europa. Les Dogues veulent logiquement se renforcer en conséquence, tout en sachant que le club perdra certains joueurs phares de l'équipe. Jonathan David partira en fin de contrat quand Edon Zhegrova veut lui relever un nouveau défi. Le joueur se sait très courtisé et pense que le moment est venu pour lui de partir. Le Kosovar pourrait rapporter près de 30 millions d'euros au LOSC. De quoi permettre aux Dogues de le remplacer avec un joueur de très grande qualité.

Zhegrova remplacé par un Norvégien ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marius Sivertsen Broholm (@mariusbroh)

Selon les informations de Nettavisen, les Lillois pourraient bien avoir trouvé leur bonheur en Norvège du côté de Rosenborg. En effet, le LOSC veut s'attacher les services de Marius Broholm, ailier droit de 20 ans. Foot Mercato rajoute de son côté que Lille a formulé ces dernières heures une offre au club norvégien et que cette dernière n'est plus très loin de faire mouche. Si Broholm est évalué à 4,5 millions sur Transfermarkt, il partira de Rosenborg pour plus d'argent. La saison passée avec son club, le jeune Norvégien a marqué 6 buts et délivré 1 passe décisive en 12 matches toutes compétitions confondues. A Lille, il vivrait une nouvelle expérience dans un club exigeant et qui voudra jouer les premiers rôles en Ligue 1. La pression sera forte, surtout pour remplacer un joueur comme Edon Zhegrova. Un Zhegrova qui pourrait bien rallier l'Italie et la Serie A, avec des intérêts forts de Naples ou encore de l'Atalanta Bergame.