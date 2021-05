Esp : Koundé et Jonathan David, le Real Madrid en feu

Dans : LOSC.

Après plus de deux ans sans recruter, le Real Madrid devrait se montrer actif sur le marché des transferts cet été.

Malgré des performances honorables en Liga (2e) et en Ligue des Champions (demi-finale), le Real Madrid a cruellement besoin de renforts dans toutes les lignes. En défense, Sergio Ramos et Raphaël Varane ne sont pas certains de rester. Pour compenser leurs éventuels départs, Florentino Pérez a bien l’intention de frapper fort et à en croire Foot Mercato, un défenseur français est ciblé. Sans surprise, il s’agit de Jules Koundé, qui vient de réaliser deux saisons magnifiques au FC Séville, lesquelles lui ont permises d’accrocher une place pour l’Euro 2021 avec la France. A en croire le média spécialisé, Monchi se montrera toutefois gourmand avec Jules Koundé, d’autant plus si c’est pour renforcer un concurrent en Liga. Un montant supérieur à 50 ME est d’ores et déjà évoqué.

En attaque aussi, le Real Madrid a besoin de se renforcer. Ce n’est plus un secret pour personne, la priorité de Florentino Pérez se nomme Kylian Mbappé, en fin de contrat dans un an avec le PSG. Ce dossier est cependant très complexe et logiquement, les Merengue ont plusieurs plans de rechange, dans le cas où l’ancien Monégasque ne signe pas au Real Madrid cet été. A en croire TodoFichajes.com, une piste surprenante est creusée par le vice-champion d’Espagne en titre. Elle mène à Jonathan David, tout fraichement champion de France avec le LOSC. Après un début de saison compliqué dans le Nord, l’ancien attaquant de La Gantoise a trouvé une bonne carburation et a terminé la saison avec un bilan très correct de 13 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Recruté pour 27 ME par les Dogues il y a un an, l’international belge n’était jusqu’à présent pas cité comme un candidat au départ à Lille. L’intérêt du Real Madrid, s’il se confirme, va forcément rabattre les cartes.