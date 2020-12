EL : Le LOSC termine sur une mauvaise note, Milan passe devant

Dans : LOSC.

6e journée de l’Europa League :

Celtic Park.

Celtic Glasgow - Lille OSC : 3 à 2.

Buts : Jullien (22e), McGregor (28e sp) et Turnbull (75e) pour le Celtic Glasgow ; Ikoné (24e) et Weah (71e) pour le LOSC.

Dans un match complètement fou, le Lille OSC a chuté sur la pelouse du Celtic Glasgow (2-3) et a donc perdu son statut de tête de série en vue du tirage au sort de l’Europa League.

Suite à sa belle qualification pour les seizièmes de finale de l’Europa League jeudi dernier, le club nordiste voulait finir le travail en conservant sa première place. Mais malgré l’ambition de Christophe Galtier, c’est le Celtic qui ouvrait la marque avec une tête du Français Jullien (1-0 à la 22e). Dans la foulée, Ikoné égalisait en coupant un centre de Yazici au premier poteau (1-1 à la 24e). Un espoir de courte durée, vu que Glasgow repassait devant avec un penalty de McGregor (2-1 à la 28e), obtenu pour une faute de Bradaric (26e). Au retour des vestiaires, Weah redonnait espoir au LOSC en marquant contre son ancien club d’une belle reprise (2-2 à la 71e). Sauf qu’une nouvelle fois, Lille craquait derrière, et Turnbull redonnait encore l’avantage à son équipe (3-2 à la 75e). En fin de match, Lihadji loupait une sacrée balle de but (81e). Et puis plus rien jusqu'au coup de sifflet final (3-2).

À cause de ce revers, le LOSC perd la première place du Groupe H, au profit du Milan AC, vainqueur du Sparta Prague dans le même temps (1-0). Malgré leur première défaite de la saison sur la scène européenne, les Dogues représenteront bien le football français et sa L1 lors de la phase finale de l’Europa League en 2021, comme le PSG le fera en Ligue des Champions.