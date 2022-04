Ben Arfa, le gamin égoïste se fait démolir

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Hatem Ben Arfa a été écarté du groupe professionnel du LOSC après son altercation avec l’entraîneur Jocelyn Gourvennec samedi.

Moins de six mois après sa signature à Lille, Hatem Ben Arfa est déjà sur la touche. Et pour cause, une violente altercation verbale a éclaté entre le milieu offensif français et son entraîneur Jocelyn Gourvennec après le match nul du LOSC à domicile contre les Girondins de Bordeaux samedi (0-0). Hatem Ben Arfa a immédiatement été écarté du groupe professionnel et il y a fort à parier qu’il ne portera plus les couleurs lilloises alors que son contrat prend fin à la fin de la saison. Dans une interview accordée à RMC, son ancien agent Frédéric Guerra a confié qu’il n’était pas surpris par cet incident. Et pour cause, l’ancien représentant d’Hatem Ben Arfa a sorti la sulfateuse au sujet de l’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille, de l’Olympique Lyonnais ou encore de l’OGC Nice.

Ben Arfa fracassé par son ancien agent

Le LOSC décide de maintenir Ben Arfa à l’écart du groupe suite à son comportement jugé inapproprié, samedi.



Le service juridique du club étudie les suites à donner à l’affaire.



(@RMCsport) https://t.co/pW7VVqDjcv pic.twitter.com/RGXSiTcYSC — Actu Foot (@ActuFoot_) April 5, 2022

« Hatem a aujourd’hui 35 ans, mais il aura 17 ans toute sa vie. C’est un enfant. Je suis sûr que certains psychiatres se casseraient la tête sur un caractère aussi difficile que celui d’Hatem » explique Frédéric Guerra avant de poursuivre au sujet de Ben Arfa. « C’est un garçon qui ne te demande jamais rien mais qui te fait toujours ressentir que tu lui dois tout. Il ne te donne pas le respect, mais il exige le respect. Il ne te donne pas de convivialité mais il exige de la présence. Il ne te donne pas de sourire mais il exige que tu fasses le dos rond tout le temps. C’est quelqu’un qui ne tourne qu’autour de lui, et qui donne l’impression de sympathie, d’empathie. Mais c’est totalement faux. C’est un garçon qui est complètement faux. Il reste un garçon très attachant. Mais qui a un fonctionnement très individualiste, qu’on retrouve d’ailleurs sur le terrain » a lancé l’ex-agent d’Hatem Ben Arfa, sans pitié avec le milieu offensif du LOSC qui ne peut donc pas être surpris par cette polémique éclatante à Lille.