Lille fait disparaitre Ben Arfa, fin de l'aventure ?

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Trois mois après son arrivée, Hatem Ben Arfa a dérapé avec un accrochage dans le vestiaire de Lille après le match nul contre Bordeaux (0-0).

Le milieu offensif du LOSC se serait lâché contre son coéquipier Tiago Djalo puis s’en serait pris à son entraîneur Jocelyn Gourvennec. Une attitude intolérable pour Lille, qui a fait le choix d’écarter Hatem Ben Arfa du groupe professionnel pour une durée pour l’instant indéterminée. La question est maintenant de savoir quelles sanctions vont être prises à long terme par Olivier Létang, le président du LOSC. La question d’une résiliation de contrat risque de se poser. En attendant de connaître la décision définitive des dirigeants nordistes, une mesure inattendue a été prise par le club lillois. Comme relayé par France 3, le maillot d’Hatem Ben Arfa a été retiré de la boutique officielle du LOSC, comme pour envoyer le message aux supporters que l’ancien meneur de jeu de l’OM et de l’OL n’existe plus.

Divorce consommé entre Ben Arfa et Lille ?

🚨 « On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. C'est pas Guingamp ici ! »@RMCsport dévoile la phrase de Ben Arfa à Jocelyn Gourvennec lors de son échange tendu.https://t.co/pW7VVqDjcv pic.twitter.com/3PEYUixRus — Actu Foot (@ActuFoot_) April 4, 2022

En effet, le n°11 d’Hatem Ben Arfa qui trônait devant la devanture de la boutique officielle du LOSC à Lille a été retiré. Les dirigeants lillois ont donné l’ordre de le remplacer par celui de Benjamin André, qui est désormais mis en avant à la place d’Hatem Ben Arfa. Un symbole qui pourrait traduire un message sans pitié pour l’international français, qui pourrait tout simplement ne plus porter les couleurs du Lille OSC. C’est clairement la tendance de ces dernières heures, comme indiqué par le journal L’Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien national parle d’une « fin d’aventure » pour Hatem Ben Arfa à Lille, quelques semaines après son arrivée alors qu’il était libre de tout contrat. Sous contrat avec les Dogues jusqu’à la fin de la saison, Hatem Ben Arfa a disputé neuf matchs sous les couleurs de Lille pour un bilan famélique de zéro but et d’une passe décisive.