Ben Arfa-Gourvennec, cette petite phrase a provoqué le clash !

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Entre Hatem Ben Arfa et le LOSC, la courte histoire d'amour est peut-être déjà terminée. En s'en prenant verbalement à son entraîneur, le joueur de 35 ans a probablement scellé son avenir.

Le match entre Lille et Bordeaux, joué samedi en fin d’après-midi, ne restera pas dans les annales du football et de la Ligue 1, mais les supporters du LOSC s’en souviendront peut-être comme étant celui du dernier match d’Hatem Ben Arfa sous le maillot nordiste. En effet, entré en jeu à un quart d’heure de la fin, Ben Arfa n’a pas fait la différence, et visiblement le joueur formé à l’OL n’apprécie plus d’être considéré comme un remplaçant de luxe par son entraîneur. Au retour dans les vestiaires après la fin du match (0-0), Hatem Ben Arfa s’est d’abord pris la tête avec Tiago Djalo, les deux hommes ayant choisi d’en venir aux mains devant un vestiaire lillois stupéfait, puis, alerté par des cris, Jocelyn Gourvennec est venu pour ramener le calme.

Ben Arfa et Gourvennec, divorce annoncé à Lille

Mais son renfort français ne s’est pas calmé et selon RMC, il a ensuite directement critiqué les choix de son entraîneur devant tout le monde en lui lançant : « On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici ! », faisant ainsi référence à l’ancien club entraîné par Jocelyn Gourvennec. Pour l'instant, Olivier Létang ne s'est pas exprimé sur ce sujet, même si le patron du LOSC ne peut évidemment pas laisser passer ce genre de comportement. Le représentant d'Hatem Ben Arfa est lui aussi resté silencieux, conscient qu'il doit être qu'à force de se fâcher de club en club, le joueur de 35 ans risque de finir plus rapidement que prévu une carrière qui n'est pas loin de ressembler à un énorme gâchis tant Ben Arfa avait du talent.