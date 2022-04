LOSC : Embrouille Ben Arfa-Gourvennec, un joueur avoue

Dans : LOSC.

Par Nicolas Issner

D'après les informations de Téléfoot, Hatem Ben Arfa et Jocelyn Gourvennec se sont chauffés de vive voix après un décevant (0-0) concédé à domicile face aux Girondins de Bordeaux. Le début d'une fracture entre le milieu offensif de 35 ans et le LOSC ?

Ce samedi, le LOSC et Hatem Ben Arfa ont connu une journée noire. En effet, la dernière recrue hivernale du champion de France en titre a fait parler de lui malgré ses douze minutes de jeu, qui ont suffi à faire dynamiter le vestiaire. Disposés à l'emporter face à de faibles Girondins qui n'avaient toujours pas effectué un seul clean sheet cette saison en Ligue 1, les Lillois ont vendangé (0-0) devant le but adverse avec 22 tirs à 2 et en supériorité numérique pendant une heure de jeu. D'après Téléfoot, cette contre-performance face à son ancienne équipe aurait provoqué une vive altercation entre Hatem Ben Arfa et son entraîneur, Jocelyn Gourvennec. Arrivé libre le 19 janvier dernier, le milieu de terrain offensif de 35 ans n'a toujours pas joué un match entier et ne compte qu'une moyenne de 40 minutes jouées par match. Peut-être la cause de cette altercation entre les deux protagonistes ?

« Oui, c'était chaud dans le vestiaire »

Interrogé en zone mixte après ce match nul face à la lanterne rouge du championnat, le Lillois José Fonte a avoué les faits. « Oui, c'était un peu chaud dans le vestiaire. C’est une situation normale de tension. Tout le monde veut gagner, avoir du succès. On parlera aussi demain matin pour voir ce qu’on peut faire de mieux » a déclaré le défenseur portugais. Déjà privé d'un temps de jeu optimal, Hatem Ben Arfa pourrait connaître le placard avant de quitter le Nord de la France en fin de saison. Une situation synonyme de déjà vu au Paris Saint-Germain où il avait été écarté du groupe professionnel pour une mauvaise entente avec ses dirigeants. Le LOSC est un grand habitué des problèmes de comportement cette saison avec le cas de Sylvain Armand, suspendu jusqu'en fin de saison pour un pétage de plombs à Nantes avant la trêve.