10 minutes, et Giroud martyrise les défenses de Ligue 1 (vidéo)

Quelle entrée en matière pour le LOSC et Olivier Giroud. Sur quasiment son premier ballon ce dimanche à Brest, Olivier Giroud a montré qu’il n’avait rien perdu de son sens du but à bientôt 39 ans.
10 minutes sur @ligue1plus et déjà un but pour @OlivierGiroud 🙌#SB29LOSC pic.twitter.com/YmsjiB1eaL— L1+ (@ligue1plus) August 17, 2025
Parti à la limite du hors jeu, il a résisté à la charge du défenseur pour asséner un tir croisé dont il a le secret pour finir magnifiquement. Lille peut compter sur le « vieux » Giroud, qui possède un sens du but sans équivalence. Et le LOSC mène 1-0 à Brest au bout de 10 minutes.
⏳ | Olivier Giroud s’apprête à retrouver les terrains de Ligue 1 McDonald’s 1️⃣3️⃣ ans plus tard. 🔙🤩— DAZN France (@DAZN_FR) August 17, 2025
