10 minutes, et Giroud martyrise les défenses de Ligue 1 (vidéo)

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Quelle entrée en matière pour le LOSC et Olivier Giroud. Sur quasiment son premier ballon ce dimanche à Brest, Olivier Giroud a montré qu’il n’avait rien perdu de son sens du but à bientôt 39 ans.

Parti à la limite du hors jeu, il a résisté à la charge du défenseur pour asséner un tir croisé dont il a le secret pour finir magnifiquement. Lille peut compter sur le « vieux » Giroud, qui possède un sens du but sans équivalence. Et le LOSC mène 1-0 à Brest au bout de 10 minutes.