RCL : Face au PSG, Lens reçoit encore une mauvaise nouvelle

Après le report de son match de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain à jeudi, le Racing Club de Lens a appris qu’il ne pourrait pas augmenter la jauge de spectateurs autorisés.

Pour le Racing Club de Lens, la venue du champion de France devait être une fête samedi dernier. Mais les mauvaises nouvelles ont commencé avec le report demandé et obtenu par le Paris Saint-Germain, qui souhaitait récupérer six jours après sa finale de la Ligue des Champions. Résultat, plusieurs Parisiens en ont profité pour partir en vacances à Ibiza et sont revenus avec un test positif au Covid-19. De quoi envisager un nouveau report de la rencontre. Pour se consoler, le promu espérait au moins obtenir une dérogation afin d’accueillir plus de 5 000 personnes. Malheureusement pour le pensionnaire du stade Bollaert-Delelis, les autorités locales ont refusé.

« Le Racing Club de Lens a pris acte de la décision de la préfecture du Pas-de-Calais de maintenir la capacité d’accueil du stade Bollaert-Delelis à 5000 personnes à l’occasion du match RC Lens-PSG, a informé le club lensois sur Twitter. (…) Par ailleurs, le Racing Club de Lens poursuivra ses efforts pour tenter d’accueillir une jauge de spectateurs plus conséquente lors des matchs suivants. » Finalement, la seule bonne nouvelle pour les Sang et Or, c’est que le PSG sera privé de nombreux titulaires importants, comme le gardien Keylor Navas, le capitaine Marquinhos ou les attaquants Neymar, Angel Di Maria et Mauro Icardi.