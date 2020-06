RCL : Corentin Jean jusqu'en 2023 à Lens

Dans : Lens.

Prêté en janvier dernier par Toulouse à Lens, avec option d'achat, Corentin Jean a signé ce lundi jusqu'en 2023 avec le club nordiste.

« C’est une grosse satisfaction de rester Lensois ! Je suis soulagé car ça a été compliqué au niveau des discussions entre Toulouse et Lens. Je voulais continuer avec le RC Lens en cas de montée. Ça a été particulier mais c’est chose faite. Je suis ravi de porter le maillot lensois, de faire partie de cette équipe et de faire une grosse saison en Ligue 1. En arrivant à Lens, je passais de la Ligue 1 à la Ligue 2. Avec du recul, je ne regrette vraiment pas car j’ai tout donné, j’ai fait mon maximum et on est en Ligue 1. Je suis très heureux de continuer l’aventure. Ces derniers mois, j’ai évolué dans un très bon vestiaire avec que des bons mecs. J’ai vraiment apprécié le fait que tout le monde se soutenait. J’avais un peu retrouvé ce que j’avais vécu à Troyes, c’est-à-dire un club familial avec une belle ambiance. Tout le monde était très accueillant et gentil, ça m’a beaucoup plu. C’est tout cela qui m’a donné envie de continuer avec ce club. Je vais maintenant profiter des dernières semaines de vacances avant de retrouver le terrain, les potes du vestiaire. Ça fait un moment, le ballon et les matchs nous manquent ! Le stade Bollaert-Delelis sera plein à craquer, surtout en Ligue 1. Ce sera encore plus jouissif d’y jouer, devant nos supporters et dans une grosse ambiance. J’ai conscience de l’engouement autour du club. Cela fait un moment que les supporters voulaient qu’il soit en Ligue 1 et qu’il se pérennise au sein de l’élite. La Ligue 1, c’est un autre championnat, un autre niveau. Ce sera très dur. On aura besoin de tout le monde, surtout de notre public. Il faudra tout donner sur le terrain ! On sortira le meilleur de nous-mêmes ! », a confié, dans un communiqué, Corentin Jean.