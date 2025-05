Qui est Sébastien Pocognoli, favori pour être l'entraineur du RC Lens ‍?

Dans : Lens.

Par Guillaume Conte

Le RC Lens fait sa révolution, et il ne reste plus que l'entraineur à trouver. Le club nordiste a des vues sur un technicien belge méconnu en France.

Coup de tonnerre au RC Lens, l’ensemble de la direction sportive a pris la porte pour faire place à deux membres du club promus en interne. La volonté de tourner la page après une période délicate qui a vu le club nordiste dégraisser la masse salariale pour faire face à la situation économique compliquée du football français. Des mesures impopulaires mais nécessaires, et qui ont aussi fini par lasser l’entraineur Will Still, qui a décidé de jeter l’éponge après le dernier match de la saison. Pour des raisons personnelles mais aussi parce que le Racing n’a plus forcément les ambitions de se qualifier pour la Ligue des Champions, ce qui était le cas sous Frank Haise.

Pour remplacer le technicien polyglotte, une piste émerge selon les insiders du mercato, et ce pourrait être une grosse surprise. En effet, il s’agit d’un entraineur méconnu du public français qui pourrait donc se voir offrir une très belle explosion chez les « Sang et Or ». Mohamed Toubache-Ter et Sacha Tavolieri dévoilent ainsi que le RC Lens songe à confier les clés de son équipe à Sébastien Pocognoli, l'ancien défenseur de la sélection belge passé de l'autre côté du terrain en 2021, dès la fin de sa carrière.

🇧🇪 Comme l’explique @MohamedTERParis, Sébastien Pocognoli est en effet considéré comme une priorité par la direction du club artésien. Ceci dit, le coach belgo-italien s’est actuellement installé dans une bulle de concentration imperturbable en vue du match… pic.twitter.com/LxUGpB5XRc — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 22, 2025

Il s’agit donc de l’entraineur de l’Union Saint-Gilloise, équipe révélation de ces dernières années en Belgique, et qui va jouer le match pour le titre de champion le week-end prochain. Parti de très loin dans la phase finale, l’USG a profité de l’incroyable faillite de Genk pour se faufiler à la première place avec un point d’avance sur Bruges avant de recevoir La Gantoise ce dimanche. L’entraineur italo-belge a décidé de ne répondre à aucune sollicitation, d’autant qu’il rêve d’emmener son club en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais l’intérêt d’un club comme le RC Lens ne laisse forcément pas insensible Sébastien Pocognoli, qui à 38 ans est déjà considéré comme l’un des grands espoirs de la Belgique au poste d’entraineur.