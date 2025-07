Pierre Sage vire le serial buteur du RC Lens

Dans : Lens.

Nouvel entraîneur du RC Lens, Pierre Sage vit un premier mercato agité dans le Nord et ce n’est pas terminé puisque son avant-centre Goduine Koyalipou a de fortes chances de faire ses valises.

Nommé par le RC Lens pour succéder à Will Still cet été, Pierre Sage vit un premier mercato agité dans le Nord. Très actif, le club Sang et or a déjà enregistré les arrivées de Baidoo, Agbonifo, Satriano, Guilavogui, Udol ou encore Risser. Des renforts bienvenus pour l’entraîneur lensois car dans le sens des départs, ça bouge aussi avec notamment la perte très préjudiciable du taulier du milieu de terrain Neil El Aynaoui, transféré à l’AS Roma pour un peu moins de 25 millions d’euros. Un autre départ important est à prévoir à Lens dans les semaines à venir selon Foot Mercato, celui de l’attaquant Goduine Koyalipou.

Auteur de quatre buts en Ligue 1 en une demi-saison, l’ancien joueur du CSKA Sofia a été précieux dans le sprint final du RC Lens et Pierre Sage aurait sans doute aimé le conserver. Cela a peu de chances d’arriver selon le média spécialisé, qui révèle que des négociations sont avancées entre le pensionnaire de Bollaert et Levante, champion de D2 espagnole la saison dernière et promu en Liga pour la saison à venir. Un autre club de Liga dont le nom n’a pas filtré s’intéresse également à l’attaquant international centrafricain de 25 ans, pour qui un départ du Racing Club de Lens ne semble plus faire aucun doute.

Reste à savoir si Pierre Sage est à l’origine de ce départ ou si ce transfert a été imposé à l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Dans un cas comme dans un autre, il semble acté que Lens s’activera d’ici la fin de l’été pour compenser le départ de Goduine Koyalipou. En espérant bien sûr pour les Sang et Or que ce transfert rapporte une somme rondelette au club, six mois après son arrivée en provenance de Bulgarie pour seulement 2 millions d’euros.