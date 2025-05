Officiel ‍: Still quitte Lens et fonce à Southampton

Dans : Lens.

Par Guillaume Conte

Will Still n’aura tenu qu’une année au RC Lens. Comme il l’avait annoncé après la dernière journée, l’entraineur polyglotte a décidé de quitter le club nordiste et cherchait un poste en Angleterre. Il l’a trouvé du côté de Southampton, où il tentera de faire remonter les Saints en Premier League, après leur dernière place assez pathétique obtenue cette saison. A noter que le club anglais a du trouver un accord avec Lens pour les deux années de contrat restantes de Will Still. « Le club et Southampton FC ont signé un accord ce jour. Le Racing remercie chaleureusement Will qui a incarné, par sa résilience et sa personnalité authentique, le club cette saison et lui souhaite pleine réussite outre-Manche », a fait savoir le RC Lens. L'entraineur révélé à Reims est présent dans les tribunes pour le dernier match de la saison contre Arsenal, ce dimanche. Il vient d'y signer un contrat pour les trois prochaines saisons.