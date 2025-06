Officiel ‍: Lens éjecte trois joueurs

Dans : Lens.

Par Guillaume Conte

A l’approche de la reprise de l’entrainement, qui aura lieu ce vendredi 27 juin à la Gaillette, le RC Lens a annoncé le départ de plusieurs éléments. Gardien convaincant lors de la deuxième partie de saison pour succéder à Brice Samba, Matt Ryan ne sera pas conservé. L’international australien n’a pas été prolongé par ses dirigeants. C’est également le cas de sa doublure Denis Petric, l’ancien portier de Troyes, Angers et Nantes qui n’a pas été sollicité par les Sang et Or. Enfin, également à son avantage en attaque, notamment en première partie de saison, M’Bala Nzola ne sera pas conservé, et l’attaquant congolais retourne à la Fiorentina.