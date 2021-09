Lens : Un retrait de point évoqué !

Dans : Lens.

Par Guillaume Conte

En attendant les sanctions définitives qui vont être prononcées le 6 octobre prochain, le RC Lens ne pourra plus évoluer devant ses supporters.

En raison des incidents qui ont eu lieu ce samedi, la commission de discipline a décidé de frapper fort en fermant le stade Bollaert pour au moins deux rencontres. Des mesures prises dans l’urgence pour frapper fort, en attendant le déroulement de la totalité de l’enquête. Mais pour Sébastien Deneux, président de la commission de discipline de la LFP, cela commence à faire beaucoup cette saison.

« Il ne nous a pas échappé que l'on était dans une séquence très préoccupante. À la sixième journée, on en est déjà à quatre sérieux incidents avec des clubs distincts. On fait ce constat, comme chacun. Et c'est évidemment inquiétant », a fait savoir le membre de l’instance, qui pourrait bien prendre exemple sur le match de Nice et sanctionner Lens d’un retrait de point(s) selon L’Equipe. Cette possibilité n’est pas écartée en raison du manquement à la sécurité et du danger que représentait la présence de supporters sur le terrain à la mi-temps. Devant la répétition des problèmes comportementaux, la LFP pourrait décider de hausser le niveau de sanction, histoire de dissuader les supporters de prendre le football en otage.