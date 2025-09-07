Lens ‍: Thauvin élu au premier tour dans les coeurs nordistes

Dans : Lens.

Par Nathan Hanini

Cet été, le Racing club de Lens a vécu plusieurs gros mouvements dans son effectif. Les Sang et Or entament un nouveau cycle sous la houlette de Pierre Sage. Recrue phare du mercato artésien, Florian Thauvin fait déjà l’unanimité chez les fans lensois..

Il fait partie de la longue liste des champions du monde 2018 de retour dans l’hexagone cet été. Florian Thauvin a débarqué début août dans le Nord de la France en provenance de l’Udinese. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a été choisi par Jean-Louis Leca pour encadrer la jeunesse des Sang et Or. Mais également pour être le leader technique sur le front offensif de Pierre Sage. Fer de lance de l’attaque artésienne, le joueur de 32 ans a déjà conquis le public Lensois. Avec un compteur ouvert sur penalty face à Brest lors de la troisième journée, Thauvin participe au bon début de saison du RC Lens.

Thauvin est la recrue préférée des supporters

🗣️ Jean-Louis Leca raconte comment il a convaincu Thauvin d'aller à Lens : "Pendant les 10-12 premiers jours, on n'a jamais parlé finance. Il me parlait club, supporters, installation, stade, coéquipiers..." #RMCLive pic.twitter.com/s3vUxhKyNf — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 2, 2025

Le média d’actualité Lensois.com a réalisé cette semaine un sondage auprès des supporters nordistes pour connaître la recrue qui enthousiasmait le plus. Parmi les nominés, c'est Florian Thauvin qui domine le sondage avec 43,5% des voix. L’ancien olympien devance Mamadou Sangaré (23,6%) et le portier Robin Risser (13,48%). Après trois journées, les hommes de Pierre Sage comptent six points et pointent à la cinquième place du championnat. L’ancien technicien de l’OL souhaite retrouver l’Europe avec les Sang et Or.

De son côté Florian Thauvin est très heureux d’avoir retrouvé les terrains de Ligue 1. Après un passage difficile au Mexique, l’ancien marseillais a retrouvé des jambes par-delà les Alpes en Serie A avant d'arriver à Lens pour six millions d'euros.