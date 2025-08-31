Lens supplie l'OM de sauver son mercato

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Il ne reste plus que quelques heures au RC Lens pour trouver un avant-centre, une priorité aux yeux de Pierre Sage. Dans l’urgence, les Sang et Or ont de nouveau contacté l’OM au sujet de Neal Maupay.

Le RC Lens est entré dans une nouvelle ère cet été avec la nomination de Pierre Sage et un renouvellement important de l’effectif. L’ancien entraîneur de l’OL a plutôt de quoi être satisfait du mercato car avec de faibles moyens, Lens a tout de même réussi quelques bonnes affaires. Baidoo, Sangaré, Agbonifo et bien sûr Thauvin en sont le meilleur exemple. Néanmoins, il manque un avant-centre au RC Lens pour dire que le mercato est réussi. Or, il ne reste plus que quelques heures aux Sang et Or pour dénicher la perle rare à ce poste de numéro neuf. C’est ainsi que selon les informations de Foot Mercato, Lens a fait le choix de réactiver la piste Neal Maupay.

Lens relance la piste Neal Maupay

Numéro quatre dans la hiérarchie des attaquants à l’OM derrière Aubameyang, Gouiri et le jeune Robinio Vaz, l’ex-joueur de Brentford et d’Everton n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Ces dernières heures, la tendance n’était plus à un départ de Neal Maupay, faute d’offre. Mais cet intérêt de Lens est susceptible de tout relancer même si pour l’heure, le club artésien n’a entamé aucune démarche officielle auprès de l’OL pour l’avant-centre de 29 ans.

🚨🚨 LE RACING CLUB DE LENS RÉACTIVE LA PISTE MENANT À NEAL MAUPAY ! 🤯❤️💛



(@sebnonda) pic.twitter.com/3lks3gbB84 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 30, 2025

D’autres pistes sont également sur la table de Jean-Louis Leca, à l’instar de celles menant à Simon Banza et à Odsonne Edouard, une piste qui s'est aussi réchauffée ces dernières heures. Du côté de Marseille, on espère que l’offre de Lens finira par tomber et que Neal Maupay acceptera de relancer sa carrière dans le Nord de la France. Pour rappel, Pablo Longoria et Medhi Benatia réclament environ 5 millions d’euros pour se séparer de l’ancien Niçois. Un prix qui pourrait être revu à la baisse en fin de mercato afin d’économiser l’imposant salaire de Neal Maupay.