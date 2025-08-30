L'OM boucle le dossier Neal Maupay

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Poussé vers la sortie et convoité par plusieurs écuries intéressées, Neal Maupay ne devrait finalement pas quitter l'Olympique de Marseille, sauf revirement de situation de dernière minute.

L'Olympique de Marseille connait un été particulièrement mouvementé, surtout en cette fin de période de mercato. Les dirigeants phocéens accélèrent pour conclure les derniers dossiers avant la clôture définitive de la fenêtre de transferts, tout en réfléchissant encore aux départs de certains. Le gros dossier du moment dans le sens des départs est indéniablement celui d'Adrien Rabiot. Placé sur la liste des transferts, le milieu de terrain de 30 ans n'a pas encore trouvé de club. Ce fut aussi le cas de Neal Maupay, qui aurait pu quitter la Canebière cet été. Mais faute d'intérêts concrets qui auraient pu mener à un transfert, l'ancien de Brighton n'est pas parti.

Neal Maupay, décision prise

Vermeeren et Geertruida à l'OM, les prix révélés https://t.co/Fl1SzLLWbb — Foot01.com (@Foot01_com) August 30, 2025

Et selon les informations du 10Sport, il y a de très fortes chances que Neal Maupay ne quitte tout simplement pas l'OM cet été. Le média indique que malgré les renseignements pris par Brentford, son ancien club, et alors qu'un accord total était proche d'être trouvé avec le Genoa, le natif de Versailles est finalement bien parti pour rester. Sauf revirement de situation de dernière minute, évidemment. Neal Maupay est un joueur très apprécié par Roberto De Zerbi et son staff, ainsi que par le reste du vestiaire et par les supporters qui apprécient sa mentalité.

Reste à savoir quel sera son rôle cette saison. Car avec le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang, déjà décisif, la présence de l'intouchable Amine Gouiri et l'éclosion de Robinho Vaz, il sera difficile pour Neal Maupay de glaner beaucoup de temps de jeu. Pour l'heure, il n'a en tout cas pas encore disputé la moindre