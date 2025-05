Lens refuse une première exigence de Pierre Sage

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

La venue de Pierre Sage sur le banc de Lens devrait rapidement être officialisée. Cependant, les dirigeants des Sang et Or n'ont pas dit banco à l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

Pierre Sage et les dirigeants lensois ont trouvé un accord vendredi. Et sauf extraordinaire retournement de situation, le technicien français limogé de l'OL par John Textor au coeur de l'hiver va remplacer Will Still, qui a quitté ses fonctions au soir de la 34e journée de Ligue 1 pour rejoindre Southampton. Cependant, Mohamed Toubache Ter affirme que si Pierre Sage arrivera bien mardi à Lens, le coach de 46 ans n'a pas réussi à avoir une totale carte blanche de la part de ses nouveaux employeurs. En effet, Sage souhaitait débarquer chez les Sang et Or avec son staff, mais pour l'instant, il n'a obtenu la présence que d'un seul de ses adjoints, Jamal Alioui, avec qui il est très proche. Mais, Pierre Sage n'a pas eu gain de cause pour son entraîneur des gardiens de but.

Lens n'a pas dit oui à Rémy Vercoutre

Pierre Sage arrive à Lens ce Mardi 3 juin.



Il sera accompagné de son adjoint Jamal Alioui.

Lens n’ouvre la porte que pour un adjoint, pr le moment.



Lens veut continuer avec l'actuel entraîneur des gardiens donc ça bloque la venue de Vercoutre à ce stade.

Le futur entraîneur du RC Lens souhaitait que Rémy Vercoutre, limogé en même temps que lui par l'Olympique Lyonnais. Mais cette idée de faire venir l'ancien gardien de but de l'OL, qui s'est reconverti dans l'entraînement des portiers, n'a pas été accepté par les dirigeants lensois. En effet, les Sang et Or ont recruté Cédric Berthelin à ce poste en janvier dernier, son prédécesseur, Hervé Sekli, étant parti avec Brice Samba à Rennes. Malgré l'insistance de Pierre Sage, Rémy Vercoutre ne devrait donc pas venir à Lens, malgré ce souhait directement transmis par le nouvel entraîneur dès ses premiers contacts avec le board lensois. A priori, cela ne sera pas un facteur bloquant pour l'ancien technicien de l'Olympique Lyonnnais qui s'apprête à revenir en Ligue 1 après seulement six mois éloignés des terrains.