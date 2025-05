Après l’OL, Pierre Sage reprend du service à Lens

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Mis à l’écart par l’Olympique Lyonnais en janvier dernier, Pierre Sage va déjà retrouver un banc. L’entraîneur français se relance en Ligue 1 après l’accord trouvé avec le Racing Club de Lens, qui vient d’enregistrer le départ de Will Still.

Le Racing Club de Lens n’a pas traîné. Cinq jours après l’officialisation du départ de Will Still, parti pour des raisons personnelles, et qui s’est rapidement engagé avec Southampton, le club artésien a déjà trouvé le successeur du Belge. Il s’agira de Pierre Sage, annonce L’Equipe ce vendredi. Le site du quotidien sportif affirme que l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec la direction lensoise pour un contrat de deux à trois ans.

INFO L'ÉQUIPE. L'ancien entraîneur de Lyon, Pierre Sage, s'est mis d'accord avec le RC Lens autour d'un contrat de deux à trois ans. La composition de son staff n'est pas encore connue.

➡️ https://t.co/5DAYNyQw4Q pic.twitter.com/FqQWCft5ck — L'Équipe (@lequipe) May 30, 2025

Rappelons que le nom du Français était également cité parmi les possibles successeurs d’Antoine Kombouaré au FC Nantes. Difficile de dire si le président nantais Waldemar Kita s'est orienté vers un autre profil, ou si Pierre Sage a tout simplement privilégié le projet présenté par le Racing Club de Lens. En tout cas, le technicien révélé la saison dernière, lorsqu’il avait orchestré la remontée des Gones en championnat, s’offre un joli rebond.

Un effectif renforcé pour Sage

Il est vrai que les Sang et Or ont dû affaiblir leur effectif pour des raisons financières cet hiver. Will Still a dû composer avec les départs importants de Brice Samba, Abdukodir Khusanov, Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski. Mais le propriétaire Joseph Oughourlian a prévu de remettre la main à la poche pour bâtir une équipe plus compétitive cet été. On peut penser que Pierre Sage n’aurait pas accepté l’offre lensoise sans garanties avant l’ouverture du marché des transferts. Les regards seront donc tournés vers les Sang et Or durant le mercato, mais aussi à la reprise étant donné que Pierre Sage avait mis en place un jeu plutôt séduisant du côté de Lyon.