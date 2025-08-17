Lens et Naples négocient un transfert à 20 ME

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Titulaire samedi contre Lyon, Andy Diouf a peut-être disputé son dernier match sous le maillot du RC Lens. L'international espoirs français est proche d'être transféré à Naples. Il a d'ailleurs déjà donné son accord au champion d'Italie en titre.

Passé proche de réaliser un grand coup face à l'OL, le RC Lens a sans doute perdu le match à cause d'un secteur offensif un peu juste. Le possible recrutement de Mostafa Mohamed en attaque met en lumière l'absence d'un buteur. Derrière, les Lensois sont mieux armés mais cela risque de ne pas durer. Cadre des Sang et Or depuis 2023, Andy Diouf est un élément essentiel du milieu de terrain. International espoirs avec la France, il séduit beaucoup de clubs en Europe. Malheureusement pour Pierre Sage, Lens risque de lui dire adieu avant la fin du mois d'août.

Diouf donne son accord à Naples

L'heureux élu dans ce dossier s'appelle Naples. Le champion d'Italie en titre a quasiment bouclé le transfert du joueur de 22 ans selon le Corriere dello Sport. Les Partenopei ont trouvé un accord avec le joueur et son entourage pour un transfert avec un contrat jusqu'en 2030 à la clé. Ne reste plus qu'à séduire la direction lensoise. Les chances de succès pour Naples sont grandes avec une offre de 20 millions d'euros en préparation.

Andy #Diouf has an agreement in principle with #Napoli for a contract until 2030. Napoli are now working with #Lens to try to reach a deal. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 17, 2025

A ce prix, Lens n'aura pas d'autre choix que de céder Andy Diouf puisque le club artésien a été fortement impacté par le manque de droits TV. Cela n'en restera pas moins une énorme perte pour la saison à venir. Il faudra vite réinvestir cette somme avec l'achat d'un nouveau milieu défensif. Connaissant le flair de la cellule de recrutement lensoise ces dernières saisons, cette tâche est loin d'être insurmontable.