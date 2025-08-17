Lens ‍: Pierre Sage a trouvé son buteur à Nantes

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Lens a réalisé un excellent match contre l’OL samedi après-midi, mais l’équipe de Pierre Sage manque cruellement d’efficacité. La priorité de cette fin de mercato est donc évidente, à savoir un numéro neuf.

Le RC Lens a cruellement besoin d’un avant-centre et ce n’est pas la prestation des Sang et Or contre l’Olympique Lyonnais samedi après-midi qui va contredire ce constat. Bien au contraire, puisque l’équipe de Pierre Sage s’est créée de multiples occasions face aux Gones, sans jamais être suffisamment tueur pour marquer ne serait-ce qu’un but. La priorité de cette fin de mercato est donc le recrutement d’un numéro neuf pour Lens et selon L’Equipe, une piste très sérieuse est creusée en Ligue 1. A en croire le quotidien national, le club nordiste se penche avec attention sur la situation de Mostafa Mohamed.

En recherche d'un attaquant, le RC Lens a entamé des discussions avec le FC Nantes pour réussir à faire signer l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed, sous contrat jusqu'en 2027. Les Sang et Or n'ont pas encore formulé d'offre à la direction nantaise. https://t.co/CHVdfsOzOb pic.twitter.com/X9Vfmbn62B — L'Équipe (@lequipe) August 16, 2025

L’attaquant égyptien ne sera pas retenu par le FC Nantes en cas de belle offre et a suscité il y a quelques jours un intérêt de l’OGC Nice. Le club azuréen n’a pas donné suite, ce qui laisse de la place et de l’espoir pour le RC Lens dans ce dossier. Nantais depuis 2022 et sous contrat pour encore deux ans, Mostafa Mohamed ne sera pas non plus contre un départ de Loire-Atlantique afin de rejoindre un club dans lequel il pourrait bénéficier d’un temps de jeu plus important.

Une piste validée par Sage

Pierre Sage a validé cette piste et pense que l’international égyptien est compatible avec sa philosophie de jeu. Reste maintenant à voir si les Sang et Or parviendront à s’entendre avec le club détenu par Waldemar Kita pour le transfert de Mostafa Mohamed. Pour l’heure, les exigences nantaises sur le prix du buteur de 27 ans n’ont pas filtré, mais sa valeur marchande se situe aux alentours de 5 millions d’euros selon Transfermarkt.