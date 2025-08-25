Lens envoie le flop Agbonifo en Suisse

Dans : Lens.

Par Hadrien Rivayrand

Les clubs de Ligue 1 sont dans le final du mercato estival. Le RC Lens a encore des mouvements importants à faire, notamment au niveau des départs.

Le RC Lens avance quelque peu dans l'ombre cette saison avec Pierre Sage. L'ancien entraineur de l'OL possède un matériel intéressant mais sait que des mouvements doivent encore être opérés cet été sur le marché des transferts. En attaque, quelques modifications sont attendues. Le RC Lens est en recherche active d'un nouvel attaquant. Ce dernier pourrait bien être Lassine Sinayoko même si Auxerre joue pour le moment la montre dans ce dossier. En attendant, les Sang et Or vont faire de la place avec un départ.

Le RC Lens tourne déjà la page Jérémy Agbonifo

Selon les informations de Foot Mercato et de L'Equipe, le RC Lens a en effet trouvé une porte de sortie à Jérémy Agbonifo, qui ne s'est jamais vraiment adapté dans le nord de la France. L'attaquant suédois va relever un nouveau défi en Suisse du côté du FC Bâle. Il s'agira d'un prêt avec option d'achat estimée à 4,5 millions d'euros. A noter que Lens avait levé l'option d'achat de Jérémy Agbonifo début juillet 2025. Elle s'élevait à 7,5 millions d'euros. Les pensionnaires de Bollaert espèrent avoir le nez plus fin dans les prochains mois afin de gagner en sérénité en attaque. Le RC Lens n'est pas des plus attendus cette saison en Ligue 1 mais reste une équipe difficile à manier. La récente arrivée de Florian Thauvin a notamment eu le mérite de mettre de nouveau la lumière sur les Sang et Or. En deux matchs disputés cette saison en Ligue 1, le club entrainé par Pierre Sage a connu une défaite face à l'Olympique Lyonnais et une victoire contre Le Havre.