RC Lens ‍: Accusé de trahison, Will Still répond

Par Nathan Hanini

Nouvel entraîneur de Southampton, Will Still est récemment revenu sur son départ du RC Lens. L'entraîneur belge a tenu à remettre l’église au milieu du village sur ce qui a été prononcé sur sa situation lors de son départ du Nord de la France.

Will Still rétablit sa version des faits. Après un départ brut du RC Lens en fin de saison dernière, le Belge a signé deux mois plus tard du côté de Southampton en Championship. L’ancien technicien du club artésien a pris la parole pour la première fois. Dans une interview donnée à la Voix du Nord, Will Still explique les raisons de quitter le RC Lens après une huitième place acquise la saison dernière. « J’ai quitté Lens pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles. J’ai fait le travail qu’on attendait de moi, dans des conditions parfois très compliquées. Et j’ai retrouvé un club dans la semaine, certes, mais ce n’était pas prémédité. On préfère croire que tout était déjà ficelé, mais ce n’est pas le cas, » explique-t-il.

Will Still est en paix avec lui-même

Par la suite, celui qui rêvait d’Angleterre a tenu à revenir sur les critiques qu’il a subi au moment de son départ : « Après ce n'est jamais agréable quand tu entends des choses dites sur toi et ton entourage qui sont complètement fausses. Je le redis, j'ai toujours été honnête et droit avec tout le monde, peut-être même un peu trop, ce qui m'a parfois coûté. Mais j'ai fait les choses dans l'ordre, je le sais. Donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, je suis très tranquille, » dévoile-t-il. Désormais l’ancien entraîneur du Stade Reims va tourner la page de l’hexagone pour se concentrer sur sa nouvelle aventure outre-manche. De son côté le RC Lens a fait confiance à Pierre Sage pour prendre la suite au sein du club artésien.