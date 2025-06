Lens ‍: Du jeu et des résultats, les grosses promesses de Pierre Sage

Dans : Lens.

Par Guillaume Conte

Le RC Lens a décidé de confier les clés du camions à Pierre Sage, qui entend bien porter hauts les couleurs Sang et Or pour les saisons à venir.

L’entraineur français avait lui même confirmé son futur engagement au RC Lens, mais c’est désormais officiel. Le club nordiste a annoncé l’arrivée de Pierre Sage comme entraineur principal et a organisé ce mardi sa première conférence de presse. L’occasion pour l’ancien coach de l’OL de livrer ses premières impressions et ses objectifs pour son aventure dans un deuxième club de Ligue 1 après Lyon.

𝗦𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗲𝘁 𝘀𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁𝗲𝗿 🎙



Au lendemain de sa nomination, Pierre Sage a été présenté aux médias, ce mardi, aux côtés du Directeur général Benjamin Parrot et du Directeur sportif Jean-Louis Leca.



Au lendemain de sa nomination, Pierre Sage a été présenté aux médias, ce mardi, aux côtés du Directeur général Benjamin Parrot et du Directeur sportif Jean-Louis Leca.

« Je suis très honoré de me voir confier cette mission avec mon adjoint, Jamal Alioui. On arrive avec la volonté de répondre à la confiance qui nous a été donnée par la direction du club, de porter haut les couleurs du club et de surfer sur la vague des saisons précédentes en termes de résultats. En termes de style, on aime avoir le ballon et on veut le récupérer le plus rapidement possible à la perte. On est également conscients des attentes. On sait que le public qui vient au stade veut voir une équipe qui lui ressemble dans l’intensité et la générosité. C’est un mariage d’idées, une interaction de principes qui fera que le RC Lens sera le RC Lens », a fait savoir Pierre Sage, en compagnie du nouveau directeur sportif du club Jean-Louis Leca. Désormais place au mercato, que ce soit au niveau du staff qui n’est pas encore complet, que celui des joueurs où il devrait y avoir encore une fois beaucoup de mouvements.