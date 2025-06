Lens accepte 25 ME, Pierre Sage perd un cadre

Après les ventes réalisées cet hiver, le Racing Club de Lens accepte à nouveau de transférer un joueur important. Cette fois, les Sang et Or se préparent à envoyer le milieu de terrain Andy Diouf à Crystal Palace, prêt à payer 25 millions d’euros pour s’offrir ses services.

Comme son prédécesseur Will Still, Pierre Sage n’est pas à l’abri d’une mauvaise nouvelle sur le marché des transferts. Le nouvel entraîneur du Racing Club de Lens risque lui aussi de perdre des joueurs importants avant le début de la saison prochaine. Quelques mois après les départs de Brice Samba, Abdukodir Khusanov, Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski, les Sang et Or ne s’opposeront pas au transfert de l’Argentin Facundo Medina, sérieusement convoité par l’Olympique de Marseille. Mais ce n’est pas tout. Le club artésien ne retient pas non plus Andy Diouf.

🚨EXCL: Crystal Palace have reached a breakthrough with RC Lens regarding the fee for midfielder Andy Diouf, expected to be around €25m



Documents not signed yet, but deal expected to happen with Andy Diouf keen to make the Premier League step-up#CPFC #FiersDEtreLensois 🔴🔵 pic.twitter.com/Ln8wsBsAdm