Lens a déjà trouvé le remplaçant d’El Aynaoui

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Confronté au départ imminent de Neil El Aynaoui à la Roma, le Racing Club de Lens veut rapidement le remplacer. Alors que le transfert du Franco-Marocain n’est pas encore officiel, le club artésien a transmis une offre pour un milieu finlandais.

L’absence de Neil El Aynaoui n’était évidemment pas anodine. Après le match amical largement remporté face à Dunkerque (5-1) ce samedi, Pierre Sage a confirmé que le forfait de son milieu de terrain était lié à son départ imminent à la Roma. « Quand il joue, ça veut dire qu’il n’y a pas de risque qu’il parte, a réagi l’entraîneur du Racing Club de Lens. Maintenant qu’il ne joue pas, forcément, c’est qu’il est parti. » Privé de son pilier dans l’entrejeu, le coach des Sang et Or attend maintenant du renfort pour compenser cette perte.

Lens n'a pas traîné

« C'est sûr que l’équipe est démunie d’un joueur, a reconnu le technicien. Mais vous savez, sur certains matchs, on a des suspendus, des blessés. On doit faire avec. Là, c’est pour une longue période. Donc, il va falloir aussi qu’on réajuste peut-être l’effectif dans ce secteur de jeu. Mais dans tous les cas, j’ai complètement confiance en les joueurs qui l’ont suppléé aujourd’hui. Et on avancera avec, on a un engagement avec eux et ils ont un engagement avec nous. » Que Pierre Sage se rassure, le Racing Club de Lens a anticipé le transfert du Franco-Marocain.

🚨 Exclusive News #Siltanen: RC #Lens is offering around 4 Mio € for Matias Siltanen (18). The 18yo midfielder from #Djurgårdens IF is one of the top prospects from Finland.



🇫🇮🇫🇷@SkySportDE pic.twitter.com/ggAocTV7nO — BenHeckner (@SkySport_Ben) July 19, 2025

Avant même l’officialisation du deal avec la Roma, le club artésien s’est lancé sur la piste Matias Siltanen. Ce jeune talent de 18 ans se fait déjà remarquer sous les couleurs de Djurgården, le club suédois qu’il a rejoint seulement en janvier dernier. Depuis, l’international U19 finlandais, considéré comme un joueur très prometteur dans son pays, s’est imposé dans le onze de son équipe. Les dirigeants lensois sont apparemment séduits puisque le journaliste de Sky Sport Ben Heckner révèle une offre de 4 millions d’euros. Reste à savoir si la proposition suffira pour s’offrir ce petit gabarit (1,75m) sous contrat jusqu’en décembre 2027.