Le RC Lens met un stop, l'AS Roma boude

Très courtisé sur le marché de l’été, Neil El Aynaoui pourrait ne pas bouger de Lens. Le natif de Nancy était en discussion avec l’AS Roma. Mais ces dernières heures le club Artésien a refusé une première offre. Difficile de croire que le club italien reviendra à la charge.

Neil El Aynaoui va-t-il quitter le RC Lens cet été ? C’est la question principale dans les Hautes-France en ce moment. Les Artésiens entament leur préparation pour leur nouvelle saison de Ligue 1. Pour sa première au sein du club, Pierre Sage peut compter sur un groupe légèrement remanié avec des recrues. Mais la question principale sur cette deuxième partie de mercato reste Neil El Aynaoui. L’international marocain U23 est très courtisé après une saison solide l’an passé en Ligue 1. En 24 apparitions dans l’élite du football français le milieu de terrain de 24 ans a inscrit huit buts et délivré une passe décisive. Le RC Lens était en discussion avec la Roma. Une négociation fermée par les Sang et Or cette semaine.

🚨🟡🔴 RC Lens have rejected AS Roma proposal for Neil El Aynaoui and improved their proposal for the midfielder to stay at the club.



AS Roma won’t proceed at current conditions, prepared to focus on different targets. pic.twitter.com/mGC9w340lz