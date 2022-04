Le filet de pêche du RC Lens débarque en plein match

Dans : Lens.

Par Guillaume Conte

Match bouillant pour les places européennes ce dimanche à Bollaert, avec le déplacement de Nice à Lens.

Une rencontre qui est rapidement devenu électrique avec le carton rouge direct récolté par Haidara pour un excès d’engagement sur un choc avec Atal. Résultat le public était encore plus « sanguin » que d’habitude et chaque action était chaude. Après plusieurs tacles osés, un coup-franc sifflé au bord de la touche a provoqué l’apparition de deux membres de la sécurité sur le bord du terrain. Il faut dire que le Niçois Amine Gouiri avait reçu un projectile et l’arbitre s’en était saisi pour le signaler aux délégués.

Un filet de pêche arrive à Bollaert ! Il manquait plus que ca ! #RCLOGCN pic.twitter.com/gTPNZi7pBo — Mister.Joooo 🇺🇦 (@Jonath____Gthhh) April 10, 2022

Un filet pour proteger les joueurs 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Dex8G653f4 — Laurent Mazure (@Laurentmazure) April 10, 2022

Après un message du speaker, les deux hommes ont donc tendu un filet devant une petite partie de la tribune, pour une protection qui a scotché tout le monde, des joueurs aux commentateurs. Il faut dire que ce « filet de pêche » ne protégeait pas grand chose, même s’il avait l’avantage d’être transportable et de pouvoir être mis proche d’un coup-franc au niveau de la tribune latéral, qui a la particularité à Lens d’être la plus chaude du stade. En revanche, au niveau de l’efficacité comme de l’effet visuel, le choix reste discutable.