L1 : Jimmy Cabot s'engage au RC Lens

Par Claude Dautel

Le RC Lens a officialisé ce mercredi la signature de Jimmy Cabot en provenance du SCO Angers. Le joueur de 28 ans s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club nordiste.

« La signature de Jimmy Cabot s’inscrit dans la politique de club à laquelle nous sommes attachés, à savoir s’appuyer sur des valeurs sûres du championnat et des hommes avec lesquels nous partageons la même approche. Jimmy est un joueur qui allie caractère et intensité, que l’on connaît depuis de nombreuses saisons. Sa reconversion en piston a été une vraie réussite et démontré toute sa capacité d’adaptation. Nous sommes particulièrement heureux qu’il rejoigne notre effectif. Je suis convaincu, par son appétence pour les ambiances chaudes et sa générosité sur les terrains, qu’il va prendre énormément de plaisir en Sang et Or », s'est réjoui Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens.