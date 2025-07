Ligue 2 ‍: Un club historique bientôt vendu ‍?

Dans : Le Mans.

Par Mehdi Lunay

Après 5 ans en National, Le Mans fait son retour en Ligue 2 cette saison. Les Manceaux espèrent se maintenir pour renouer à terme avec leur glorieux passé. Un scénario qui pourrait être facilité par l'arrivée d'investisseurs brésiliens dans le capital du club.

Club emblématique de la Ligue 1 des années 2000 avec ses Gervinho, Matsui, De Melo et autres Grafite, Le Mans retrouve la Ligue 2 cette saison. Une première depuis 2020 et une relégation précipitée par l'arrêt des championnats en pleine pandémie du Covid. En tant que promus, les Sarthois essayeront surtout de se maintenir avant de penser à un retour parmi l'élite comme il y a 20 ans. Néanmoins, cette idée reviendra vite dans les discussions si Le Mans poursuit son développement sportif et économique. Un coup d'accélérateur se prépare à court terme.

Un fonds brésilien veut investir au Mans

La semaine passée, L'Equipe annonçait qu'un fonds d'investissement brésilien voulait racheter des parts plus ou moins importantes du club manceau. Le président du Mans FC Thierry Gomez a confirmé l'existence des négociations devant les journalistes. « Oui, nous sommes en discussion. Mais pas depuis hier, pas depuis quelques jours. […] Pour pouvoir continuer à exister et à grandir, il est donc indispensable de pouvoir avoir à nos côtés un investisseur fort tout en gardant une rigueur et un sérieux dans la gestion du club. Nous sommes en discussion avancée avec un investisseur mais c'est un sujet important et long à finaliser. Nous communiquerons plus précisément sur cet investisseur lorsque, à l'image d'un recrutement d'un joueur, tout sera signé », a t-il avoué devant la presse.

𝐋𝐄 𝐌𝐀𝐍𝐒 𝐅𝐂, 𝐕𝐄𝐑𝐒 𝐔𝐍𝐄 𝐍𝐎𝐔𝐕𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄́𝐆𝐈𝐄 𝐃𝐄 𝐃𝐄́𝐕𝐄𝐋𝐎𝐏𝐏𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 !



𝗟𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗱𝘂 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗧𝗵𝗶𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗚𝗼𝗺𝗲𝘇 👉 https://t.co/JCtgdIgHyv#AllezLEMANSFC ❤️💛 pic.twitter.com/WHIi23FUUf — LE MANS FC (@LEMANSFC) July 30, 2025

L'investisseur en question serait bien le fonds brésilien selon les informations de L'Equipe qui précise que l'accord devrait être finalisé dans les prochaines heures. Les nouveaux actionnaires du Mans FC seront minoritaires au sein du capital du club dans un premier temps. Mais, à terme, leur rachat est une option largement envisageable. Cela ferait alors de la capitale de la Sarthe, connue pour ses rillettes et ses 24 heures automobiles, une place forte du football français dans les prochaines années.