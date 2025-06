Rachat, DNCG, ça bouge au Havre

Dans : Le Havre.

Par Hadrien Rivayrand

Le Havre a réussi à sauver sa peau sportivement parlant en Ligue 1 en toute fin de championnat. Les Normands espèrent désormais valider leur passage prochain devant la DNCG.

Le Havre devrait évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Les Normands ont en tout cas gagné ce droit sur le terrain en validant leur maintien il y a quelques semaines. La formation entrainée par Didier Digard va désormais devoir passer devant la DNCG. Et elle le fera avec la boule au ventre, la faute à des finances dans le rouge. Le HAC compte bien faire valoir ses droits et sauver sa peau. Le club a un plan en tête et veut mettre toutes les chances de son côté pour que la DNCG lui permette de vivre une nouvelle saison dans l'élite du football français.

Le Havre bientôt sauvé ?

Selon les informations de Paris Normandie, le HAC doit combler 15 millions d'euros de déficit. Afin de faire rentrer des liquidités, Le Havre a décidé de mettre sur la liste des transferts tous ses joueurs dont le contrat expire en 2026. En tout, ce sont 20 joueurs qui sont susceptibles de quitter le Normandie dans les prochaines semaines. De quoi certainement inquiéter Didier Digard, qui ne sait pas du tout quel groupe il aura à disposition le 7 juillet prochain pour la reprise de l'entrainement de son effectif. Une bonne nouvelle pourrait néanmoins tout changer.

En effet, Le HAC pourrait prochainement être racheté. Les médias espagnols indiquait ces derniers jours que les Américains de Blue Crow étaient intéressés par un rachat du Havre. Paris Normandie précise cependant que Vincent Volpe, actionnaire-propriétaire des Normands, aurait un autre dossier en tête, plus crédible et engageant. De quoi sans doute décaler le passage du club devant la DNCG, prévu le 12 juin, si des avancées majeures avaient lieu. La DNCG devra prendre en compte ces dernières afin de réévaluer la situation du Havre. Réponse très rapidement.