L1 : La LFP aide le PSG à massacrer Dijon, il crie au complot

Dans : Dijon.

Battu par les Girondins de Bordeaux (2-0) mardi, Dijon quitte la dernière édition de la Coupe de la Ligue dès les seizièmes de finale.

De toute façon, cette compétition n’était pas vraiment la priorité du club bourguignon. L’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 est plutôt focalisée sur la course au maintien et ses prochains rendez-vous en championnat. A commencer par la réception du Paris Saint-Germain vendredi soir. Une rencontre de prestige que l’entraîneur Stéphane Jobard a hâte de disputer.

« C'est super de jouer des matchs comme ça, a confié l’ancien adjoint de Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille, au micro de Canal+ Sport. On est content de voir les stars parisiennes venir à Dijon et en plus je pense que c'est l'une des meilleures équipes européennes en ce moment donc on va se régaler à les jouer et on va sûrement apprendre à travers cette confrontation. » Le problème, c’est que le DFCO n’a que trois jours pour se préparer. Alors que les Parisiens, exemptés, ne jouent pas en Coupe de la Ligue cette semaine.

La LFP se fiche de Dijon

« (...) On n'a pas un effectif XXL et on enchaîne tous les trois jours, contrairement au PSG, qui aura cinq jours de récupération, s’est plaint Jobard en conférence de presse. On est quand même la seule équipe du championnat à jouer tous les trois jours, et pas quatre, le jour supplémentaire est important. Mais apparemment, la prise en compte du programme dijonnais n'est pas à l'ordre du jour des instances. » Le calendrier dijonnais surchargé par rapport à l’agenda parisien, il fallait oser…