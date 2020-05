DFCO : Peguy Luyindula nommé directeur sportif de Dijon

Dans : Dijon.

Le club de Dijon a désigné son nouveau directeur sportif ce lundi, il s'agit de Peguy Luyindula.

Dans un communiqué, le DFCO a officialisé ce lundi la nomination de son nouveau directeur sportif. « Suite au départ de Sébastien Larcier, ex-Directeur du recrutement, le DFCO a mené un projet de refonte de son organisation qui a abouti sur la création d’un poste de Directeur sportif. Peguy Luyindula, jusqu’alors Conseiller du Président Olivier Delcourt, a été nommé pour occuper cette fonction. En lien direct avec Olivier Delcourt et Olivier Cloarec, Directeur Général, Peguy Luyindula sera en charge de définir et mettre en œuvre la politique sportive de l’ensemble des entités du DFCO : le groupe professionnel, la formation et la section féminine. Il définira les objectifs de la saison et assurera le suivi avec les différents responsables de ces entités. L’une des premières missions de Peguy Luyindula en tant que Directeur sportif sera la constitution de la cellule de recrutement et sa direction. Un objectif prioritaire afin de mener à bien le prochain Mercato estival du DFCO. En coopération avec Stéphane Jobard, il s’assurera du bon fonctionnement du groupe professionnel », précise le club bourguignon, qui se maintien en Ligue 1 après avoir souvent fréquenté la zone rouge.