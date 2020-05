DFCO : Benzia gravement blessé après un accident de buggy

Dans : Dijon.

Milieu de terrain de Dijon, Yassine Benzia s'est très sérieusement blessé dans un accident. Il est actuellement hospitalisé.

C'est le quotidien Le Bien Public qui le révèle ce samedi, Yassine Benzia, qui évolue au DFCO, a été victime jeudi d'un accident de buggy et le joueur formé à l'Olympique Lyonnais s'est très gravement blessé à la main gauche. Le média local précise que le milieu de terrain de 25 ans est hospitalisé au CHU de Dijon, et que pour l'instant on ne sait pas si Yassine Benzia pourra retrouver l'usage de sa main. Interrogé sur l'état de santé de son joueur, Olivier Delcourt a seulement indiqué que Yassine Benzia avait été opéré et que deux jours après l'accident il était toujours sous morphine. Et le président du DFCO de préciser que l'international algérien restera à l'hôpital quelque temps.