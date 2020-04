Officiel : Florent Balmont arrête sa carrière

Dans : Dijon.

L’un des vétérans de notre championnat tire sa révérence ce jeudi. Dans la foulée de l’annonce par la LFP de la fin de la saison et du classement final du championnat, Florent Balmont a ainsi fait savoir qu’il en avait terminé de sa carrière de footballeur. Le milieu de terrain de 40 ans révélé au sein de son club formateur de l’Olympique Lyonnais, a ensuite explosé du côté de Nice avant de connaitre les grandes années de Lille, avec notamment le titre de champion de France en 2011. Après huit ans dans le Nord, il a rejoint Dijon en 2016, participant chaque année au maintien du club dijonnais. Après 18 saisons au plus haut et plus de 500 matchs en pros, Florent Balmont a ainsi tiré sa révérence.

« Salut à tous, il était prévu que je l’annonce lors de mon dernier match à la fin du mois de Mai mais les événements actuels en ont décidé autrement. Ma carrière de footballeur vient de prendre fin et c’est avec une émotion que vous l’annonce officiellement. Je voulais remercier tous les clubs ou j’ai eu la chance d’évoluer: l’OL, le TFC, l’OGCN, le LOSC et le DFCO, tous mes entraîneurs et leurs staffs, toutes les personnes et les supporters que j’ai pu croiser au sein des clubs, mes coéquipiers dont certains qui sont devenus de vrai amis, ma famille et tout particulièrement ma femme, mes enfants, mes parents et mes sœurs qui m’ont toujours soutenu, encouragé et je voulais leur dire un grand Merci... Je vous aime », a fait savoir sur son compte Instagram un Florent Balmont qui est désormais un retraité du football.