Officiel : Dijon recrute le remplaçant de Gomis en L2

Dans : Dijon.

À la recherche d’un nouveau gardien de but, après le départ d’Alfred Gomis au Stade Rennais, Dijon a trouvé son bonheur du côté de Niort en Ligue 2.

En effet, ce vendredi soir, le DFCO a officialisé le transfert de Saturnin Allagbé, estimé à deux millions d'euros. À 26 ans, l’international béninois s’est engagé jusqu’en 2024 avec le club bourguignon. Une arrivée qui fait plaisir à Grégory Coupet. « C’est un gardien moderne et un vrai leader. Il commande beaucoup sa défense, joue haut et sait couper les trajectoires. Cela me plaît beaucoup. Il est hyper réactif et tonique. Il s’agit d’une concrétisation de sa belle évolution. Il va venir au DFCO avec beaucoup d’ambition et de détermination », a expliqué l’entraîneur des gardiens de Dijon, qui sait qu’Allagbé a les qualités requises pour briller en L1.

« Quand un club de Ligue 1 te contacte, cela donne envie. Après avoir discuté avec les dirigeants du DFCO, j’ai pensé qu’il s’agissait du bon moment pour moi de passer un nouveau cap. La Ligue 1 est un rêve de gosse qui devient réalité, mais ce n’est pas une fin en soi. Maintenant, il faut être à la hauteur et continuer de travailler dur », a lâché Allagbé, qui va faire tout son possible pour maintenir son nouveau club, actuellement dernier du championnat de France avec un petit point en cinq journées...