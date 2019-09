Officiel : Chouiar quitte Lens et signe à Dijon

Dans : Dijon, Mercato, Lens.

Le club de Dijon a officialisé la signature de Mounir Chouiar en provenance du RC Lens pour 3 ans avec une option pour une année supplémentaire.

« Mounir Chouiar est Dijonnais ! Un accord a été conclu entre le DFCO et le Racing Club de Lens pour le transfert de l’international Espoirs français (12 sélections de U16 à U20) qui a paraphé un contrat de trois ans (+ une année en option). Natif de Liévin, ce joueur au fort potentiel a effectué toute sa formation au RC Lens et débuté sa carrière professionnelle sous le maillot sang et or lors de la saison 2016/2017. Depuis, Mounir Chouiar (20 ans / 1,80m) a participé à 38 rencontres de Domino’s Ligue 2 et marqué 5 buts, dont deux en ce début de saison », rappelle le DFCO dans un communiqué.