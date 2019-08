Mercato : Dijon se fait prêter un milieu brésilien de la Juventus !

Dans : Dijon, Mercato, Serie A.

A la peine en Ligue 1, Dijon a annoncé ce jeudi avoir obtenu le prêt de Matheus Pereira, milieu de terrain brésilien de la Juventus.

« Le DFCO et la Juventus de Turin ont trouvé un accord pour le prêt, avec option d’achat, de Matheus Pereira, milieu de terrain offensif brésilien. Matheus Pereira (1,81m) s’est engagé en faveur du DFCO sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Ce milieu de terrain offensif, âgé de 21 ans, évoluait la saison dernière avec les U23 de la Juventus de Turin. Le natif de São Paolo a été formé au sein du club de Corinthians, avant de s’envoler pour l’Italie où il est recruté conjointement par Empoli et la Juventus de Turin. En août 2017, il réalise un rapide passage aux Girondins de Bordeaux, avant de retourner au Brésil, en prêt, à Paraná. En fin de saison dernière, il a participé à 3 matchs de Serie A après avoir joué 22 matchs avec l’équipe U23. Ce gaucher, doué techniquement, doté d’une bonne vision du jeu et d’une grosse frappe de balle, peut évoluer en tant que meneur de jeu, derrière l’attaquant, ou en position d’ailier. Matheus Pereira devient le quatrième joueur brésilien à porter le maillot dijonnais après Valdeir, Vini (2003-2004) et Thiago Schumacher (2007-2008). Il portera le numéro 10 au DFCO », a précisé le club de Dijon.