DFCO : « Il fallait reporter le match », Dall'Oglio est fou de rage

Olivier Dall'Oglio, entraîneur de Dijon, après le revers à Strasbourg (2-3) : « La réaction des garçons me donne de grands espoirs. Ils ont montré des aptitudes que je veux revoir. Après, je n'ai pas dit que j'étais content du résultat. En Ligue 1, tu n'as pas le droit d'être timide et timoré. Je suis frustré par ce début de match. On savait qu'il fallait résister, mais nous avons du mal dans la puissance. C'est nous qui avons eu les meilleures occasions en seconde période. Un avis sur le terrain ? C'est pas jouable. Il fallait reporter le match. Quand tu sors d'un traumatisme comme le match contre le PSG, et que tu en prends deux, les joueurs ont montré quelque chose, même s'il y a beaucoup de frustration sur ce match ».