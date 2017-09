DFCO : Dijon rêvait d'un coup à Lyon et l'a fait

Dans : Dijon, Ligue 1, OL.

Olivier Dall’Oglio (entraîneur du DFCO après l’incroyable nul à Lyon) : « C’est un match assez spectaculaire avec 6 buts à la clé, les gens ne se sont pas ennuyés. On a connu une bonne période, mais à 1-2 on a été en difficulté. Il faut louer le courage des joueurs. Ce n’était pas facile, mais on a réussi à marquer 3 buts ici et nous avons été solides. Cela faisait un petit moment qu’on attendait ça. Après, on a un troisième penalty en trois match sifflé contre nous. Je n’ai pas revu les images mais bon … Il va peut-être falloir qu’on travaille un peu plus dans cette zone. Contre des équipes comme Lyon ou le PSG il faut beaucoup de courage et un brin de chance .. mais ce soir, j’ai envie de dire qu’on est bien allé la chercher. On attend notamment le PSG, ce ne sera pas du gâteau. Après ce sera plus notre championnat. On a pu se rôder contre des gros morceaux, on a vu qu’on avait encore beaucoup de choses à apprendre. Ce soir, l’idée c’était de grappiller des points. La semaine dernière, on n’avait pas été récompensé. Là je suis satisfait. »