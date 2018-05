SMC : Vercoutre retourne à Lyon

Dans : SMC, Ligue 1, OL.

Retraité depuis une semaine, Rémy Vercoutre ne restera pas en Normandie après quatre ans saisons passée au Stade Malherbe de Caen. En effet, le gardien de but, dont le nom avait été chuchoté du côté de Granville (N2), a indiqué sur France Bleu qu'il repartait à Lyon, essentiellement pour des raisons familiales. Concernant son avenir professionnel, l'ancien portier de l'Olympique Lyonnais reste prudent, et ne ferme aucune porte.

« Dans les mois qui viennent, je vais quitter la Normandie et rallier Lyon parce que j'ai un cercle d'amis là-bas et surtout j'ai mes trois grands enfants qui y habitent. Je vais rapprocher ma cellule familiale de celle de mes enfants pour pouvoir les voir grandir un peu plus, de me rapprocher d'eux. Ils ont beaucoup besoin de moi. Pendant quatre ans on a été éloigné, on a été en difficulté parfois de vivre des moments sympas. On a tous fait beaucoup de sacrifices pour ma carrière. Aujourd'hui il est temps et il est l'heure de tous se rejoindre et se rallier notamment sur Lyon. On verra pour quoi, je ne sais pas encore pour le moment. en tout cas d'un point de vue vie, ce sera là-bas. Je n'ai pas envie pour le moment repartir sur le terrain. Je n'ai pas envie de repartir dans un projet où je serais sur le banc de touche par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui me titille. Il ne faut jamais dire jamais.. or je ne dis pas jamais (rires). On verra mais pour l'instant ce n'est pas ce qui me branche le plus. J'ai bien sûr été contacté pour certains poste ou par certaines entreprises. On verra ce qui va se passer. Je n'ai pas encore bien tranché », prévient Rémy Vercoutre, qui avoue également que l'un de ses meilleurs souvenirs à Caen restera une fameuse victoire 3-0 contre l'Olympique Lyonnais en 2015, privant l'OL d'une ultime chance de pouvoir croire au titre et assurant le maintien de Malherbe.