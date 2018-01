SMC : Garande assume et évite la polémique après un arbitrage folklorique

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur de Caen après la défaite face à Lille) : « Il nous a manqué beaucoup trop de choses. On a fait vingt, vingt-cinq minutes assez bonnes. Après, c'était insuffisant dans tous les domaines. On n'avançait plus. On avait beaucoup trop de déchet technique. On n'a pas fait ce que l'on voulait faire. On était partis pour avancer sur cette équipe lilloise et la faire douter. On imaginait qu'elle n'était pas encore en confiance, mais c'est tout de même une belle équipe (...) En plus, il y a eu des péripéties sur le but et l'expulsion de Remy Vercoutre. Il a de l’expérience, il ne doit pas réagir comme cela, on en parlera tranquillement. Après, ça devient compliqué. On pensait montrer un autre visage après la mi-temps. Avec un jour de moins de récupération, il faut faire un peu plus d'efforts. Quand on est revenu en égalité numérique, on a essayé. On a eu des situations. On a pris le risque de se faire contrer. Ils ont aussi eu des contres. On est même passé à trois derrière dans le dernier quart d'heure. Mais cela n'a pas suffi (...) L’arbitre ? Je n’ai rien à dire, si ce n’est que parfois on peut discuter avec le quatrième arbitre et là ce n’était pas possible. »