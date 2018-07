Mercato : Gilles Favard détruit salement le mercato de Caen

Dans : SMC, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Après un changement complet du staff, dont Xavier Gravelaine qui gérait habituellement les transferts, les nouveaux dirigeants du Stade Malherbe de Caen ont recruté plusieurs joueurs, dont le dernier en date est Yacine Bammou, pour qui ils auraient lâché 2ME. Pour Gilles Favard, l'attitude du club normand durant cette période des transferts est sidérante, mais surtout très inquiétante.

Et le Spectre n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. « J’ai l’impression qu’à Caen ils ont oublié que les deux dernières années ils ont terminé 17e et qu’ils ont été rattrapés au dernier moment à chaque fois. Ils oublient car quand on voit leur mercato cette année je les vois bien basculer dans les trois dernières places. Pour l’instant, leur mercato ou rien c’est pareil. S’ils comptent sur Bammou pour mener l’attaque après Santini et ce qu’ils ont eu, ils vont avoir des désillusions. Le mercato caennais à l’heure actuelle laisse à désirer. Si Caen est content d’avoir Bammou, à Nantes ils sont encore plus contents... », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, Gilles Favard. Gilles Sergent, le président putschiste du Stade Malherbe de Caen, doit avoir les oreilles qui sifflent, même si ce sont les résultats qui diront s'il avait raison ou tort lors de ce marché des transferts 2018.