L2 ‍: Le clan Mbappé a trois noms pour relancer Caen

Assuré de terminer dernier de Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen prépare déjà la saison prochaine en National. L’enjeu des prochaines semaines pour le club normand est de trouver le successeur de Michel der Zakarian.

En conférence de presse avant le match de ce vendredi face à Rodez, Michel der Zakarian a confirmé qu’il ne poursuivrait pas l’aventure avec le Stade Malherbe de Caen, qu’il n’a pas réussi à redresser et qui va terminer lanterne rouge de la saison 2024-2025 en Ligue 2. « J’ai discuté avec la direction. Je suis très content d’être venu ici, d’avoir tenté de tout mettre en place pour réussir. Mais on n’a pas réussi. Je suis désolé pour le club et le public. J’aurais pu être tenté de continuer, mais en Ligue 2 parce qu’en National, c’est compliqué » a reconnu l’ancien entraîneur du FC Nantes et de Montpellier.

La mission de Kylian Mbappé et des dirigeants de Malherbe est à présent de trouver l’entraîneur idéal pour un projet en National, avec l’ambition et la volonté de remonter immédiatement en Ligue 2. Certains noms commencent déjà à filtrer. A en croire l’insider Mohamed Toubache-Ter, le profil de Maxime d’Ornano est très apprécié en interne. Passé par le Stade Briochin et plus récemment par Rouen, il est actuellement libre et coche toutes les cases, ce que confirme par ailleurs le journal Ouest France. Lui aussi sans club depuis son départ d’Ajaccio au mois de janvier, Mathieu Chabert, qui dispose d’une solide expérience de la Ligue 2, est également sur la short-list du clan Mbappé.

Trois entraîneurs dans le viseur du SM Caen

Enfin, le nom le plus ronflant parmi les coachs ciblés par le SM Caen est celui de Régis Brouard. Aux manettes du FC Rouen depuis novembre dernier, le consultant de la Chaîne L’Equipe a un CV fourni avec des passages à Clermont, Niort, au Red Star ou encore à Bastia. La question est maintenant de savoir lequel de ces trois coachs sera celui choisi par Kylian Mbappé et par les dirigeants de Malherbe pour prendre la suite de Michel der Zakarian la saison prochaine en National. A moins que dans le plus grand des secrets, l’état-major du club normand négocie l’arrivée d’un coach dont le nom n’a pas encore filtré.