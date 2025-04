Caen ‍: La famille Mbappé a failli abandonner le club ‍!

Dans : SMC.

Par Mehdi Lunay

Le Stade Malherbe Caen évoluera en National la saison prochaine, un an après la prise de pouvoir de la famille Mbappé. Les supporters normands ont vivement critiqué le joueur et son entourage. Un traitement qui a choqué la mère du Madrilène.

Le conte de fées initial s'est transformé en cauchemar réel pour les Caennais. A l'été 2024, les Normands apprenaient que Kylian Mbappé rachetait le Stade Malherbe via un fonds nommé Coalition Capital. De quoi leur redonner de nouvelles ambitions et notamment celle de vite revenir en Ligue 1. Malheureusement, la saison a été très décevante. Caen a occupé les bas-fonds du classement, étant finalement relégué en National pour la première fois en 41 ans. Un fiasco facilement attribué à Kylian Mbappé et à son entourage comme le président Ziad Hammoud. Outre les défaites, la mise à l'écart de Nicolas Seube et la nomination de Bruno Baltazar n'ont pas été digérés par les supporters caennais.

La mère de Kylian Mbappé écœurée par Caen

Cette gestion globale du SMC a renforcé l'hostilité du public envers Kylian Mbappé et sa famille. Visée par une banderole « Fayza, les bouseux sont dans la merde » il y a quelques mois, la mère de l'attaquant madrilène s'est confiée au micro de la radio publique Ici Normandie ce mardi. Elle a déploré les attaques personnelles des supporters et a avoué son envie passée de lâcher le Stade Malherbe Caen. Son fils l'en a finalement dissuadé.

EXCLU - "Kylian m’a convaincue de ne pas partir" : Fayza Lamari revient sur la saison cauchemar du SM Caen pic.twitter.com/UJfX53GcPH — ici Normandie (Calvados-Orne) (@ici_bnormandie) April 29, 2025

« Des affiches où on m'insultait, où on insultait le président. Je me souviens d'avoir dit à Kylian humblement qu'on ne nous méritait pas et qu'il fallait savoir partir quand on n'était pas désiré. Il n'a pas voulu, il n'a pas voulu. Il m'a convaincu du contraire. Et aujourd'hui, ce serait malhonnête de partir, car justement, on est aussi venu là pour ces valeurs-là. Donc, je préfère positiver et me dire que, encore une fois, je suis une ancienne sportive, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est l'argent personnel de Kylian qu'il a investi. Il n'y avait pas quinze personnes ou sociétés qui étaient prêtes à acheter le Stade Malherbe », a indiqué Fayza Lamari. Une confidence qui rassurera un peu les supporters de Caen. Malgré les difficultés et la descente, Kylian Mbappé veut s'investir à 100% avec son club.